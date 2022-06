Il Paradiso delle Signore, nuovo amore per Vittorio: coinvolta anche Adelaide (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prime anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: ci sarà un nuovo amore nella vita di Vittorio Conti Il personaggio di Vittorio Conti (screenshot RaiPlay)La rete televisiva Rai ha ufficialmente presentato il palinsesto della prossima stagione televisiva. Nel pomeriggio del primo canale ci sarà ancora spazio per l’amatissima soap opera de Il Paradiso delle Signore. Una conferma attesissima dal pubblico così come le prime scoppiettanti anticipazioni. Al centro della trama ancora una volta il personaggio di Vittorio Conti, interpretato dall’attore Alessandro Tersigni. La sua storia questa volta si andrà ad intrecciare con quella della sua nuova socia ovvero ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prime anticipazioni della settima stagione de Il: ci sarà unnella vita diConti Il personaggio diConti (screenshot RaiPlay)La rete televisiva Rai ha ufficialmente presentato il palinsesto della prossima stagione televisiva. Nel pomeriggio del primo canale ci sarà ancora spazio per l’amatissima soap opera de Il. Una conferma attesissima dal pubblico così come le prime scoppiettanti anticipazioni. Al centro della trama ancora una volta il personaggio diConti, interpretato dall’attore Alessandro Tersigni. La sua storia questa volta si andrà ad intrecciare con quella della sua nuova socia ovvero ...

