GF Vip, Jessica Selassié e Sophie Codegoni ai ferri corti? La verità (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono passati diversi giorni da quando Sophie Codegoni si è arrabbiata perché una fan di Jessica Selassié ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio di un bacio tra la sua beniamina e Alessandro Basciano, fidanzato della Codegoni, definita una pagliaccia. “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”, ha scritto Sophie all’utente, infastidita. C’è chi ipotizzava che questo episodio avesse creato screzi anche tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la stessa Jessica, ma così non è: non solo infatti le due ex gieffine non sono ai ferri corti come insinua qualcuno, ma attualmente si trovano entrambe in Puglia impegnate in uno shooting. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono passati diversi giorni da quandosi è arrabbiata perché una fan diha pubblicato su Twitter un fotomontaggio di un bacio tra la sua beniamina e Alessandro Basciano, fidanzato della, definita una pagliaccia. “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”, ha scrittoall’utente, infastidita. C’è chi ipotizzava che questo episodio avesse creato screzi anche tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la stessa, ma così non è: non solo infatti le due ex gieffine non sono aicome insinua qualcuno, ma attualmente si trovano entrambe in Puglia impegnate in uno shooting. Dello stesso ...

