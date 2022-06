Fibrillazione cardiaca | si apre una nuova strada

Pubblicità

... difficoltà di respiro, facile affaticamento, può dare origine ad una insufficienzaed è ... affetto daatriale refrattaria a terapia ablativa convenzionale, presentava un rischio ...... nel reparto di Cardiologia diretta dal dottor Giuseppe Musumeci, viene presentato come primo al mondo, evoluzione nel trattamento di quella che è la più diffusa aritmia. La...A Torino il primo intervento al mondo su un paziente, che soffriva di fibrillazione atriale, senza l'inserimento di alcun dispositivo. Si apre una nuova via per i migliaia di pazienti che soffrono di ...Mille nuovi casi l'anno solo a Torino e provincia: le conseguenze non sono solo cardiache ma anche legate a demenza e ictus ...