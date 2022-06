Arena Parco Arbostella, ancora un’altra fumata nera (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis Ed anche giugno sta finendo. Mai a Salerno, neanche in piena pandemia, si era dovuto attendere tanto per sapere se ci fosse oppure no uno spazio all’aperto da destinare ad operatori e associazioni culturali per manifestazioni e spettacoli estivi. Non era mai successo, almeno negli ultimi dieci anni. Non era mai successo ed ora sta succedendo. Ad oggi ancora non si sa se l’Arena al?Parco?Arbostella, che dovrebbe sostituire l’Arena al?Parco?del Mercatello, realizzata la scorsa estata, su volontà dell’allora assessore Antonia Willburguer, e che fu realiazzata in sostituzione dell’Arena del Mare montata solo per il?Sea?Sun e per il?Premio?Charlot (di più non fu possibile causa perdite economiche troppo elevate da parte di?Salerno?Mobilità), verrà ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 giugno 2022) di Monica De Santis Ed anche giugno sta finendo. Mai a Salerno, neanche in piena pandemia, si era dovuto attendere tanto per sapere se ci fosse oppure no uno spazio all’aperto da destinare ad operatori e associazioni culturali per manifestazioni e spettacoli estivi. Non era mai successo, almeno negli ultimi dieci anni. Non era mai successo ed ora sta succedendo. Ad ogginon si sa se l’al?, che dovrebbe sostituire l’al??del Mercatello, realizzata la scorsa estata, su volontà dell’allora assessore Antonia Willburguer, e che fu realiazzata in sostituzione dell’del Mare montata solo per il?Sea?Sun e per il?Premio?Charlot (di più non fu possibile causa perdite economiche troppo elevate da parte di?Salerno?Mobilità), verrà ...

SassiLive : 'PARTY LIKE A DEEJAY - PARK EDITION', IN 16MILA PER I 40 ANNI DI RADIO DEEJAY A #Milano TRA PARCO SEMPIONE, TEATRO… - rep_parma : Arena Teatro al Parco: la vitalità di una marionetta, papà Cervi raccontato con gli oggetti e un concerto di Gabin… - leradiolibere : Radio Deejay, la festa per i 40 anni al Parco Sempione di Milano con Marracash, Blanco, Elisa, Elodie, Irama e Ghali - Pradivio : RT @MiTomorrow: 4??0?????? All’Arena Civica del Parco Sempione, @radiodeejay festeggia 40 anni: tanti ospiti e tanta musica animano i 16.00… - MiTomorrow : 4??0?????? All’Arena Civica del Parco Sempione, @radiodeejay festeggia 40 anni: tanti ospiti e tanta musica animano… -