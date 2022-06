A 101 anni ex sottoufficiale delle Ss condannato a 5 di carcere (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pubblicità

marylu_1973_ : Queste sentenze fanno davvero ridere... 5 anni ad un nazista di 101 anni che non si è mai pentito, dovrebbe dare es… - f1_notizie : Oggi Harry Schell avrebbe compiuto 101 anni ?? #F1 - MorosiSilvia : RT @poche_storie: Josef Schuetz, ex nazista di 101 anni condannato a 5 anni di prigione - poche_storie : Josef Schuetz, ex nazista di 101 anni condannato a 5 anni di prigione - Corriere : RT @MorosiSilvia: Josef Schuetz, ex nazista di 101 anni condannato a 5 anni di prigione -