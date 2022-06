Wimbledon | Rafael Nadal sulla positività al Covid di Berrettini | “Non sono un suo contatto stretto e nessun obbligo sul fare il tampone”

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - OA_Sport : #WIMBLEDON Rafael Nadal parla chiaro sulla positività al Covid di Berrettini: 'Nessun obbligo a farsi un tampone, n… - OA_Sport : #WIMBLEDON Il racconto della giornata odierna ai Championships nel settore maschile - infoitsport : Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 2. Rafael Nadal buon recupero nel quarto set. Avanza Iga Swiatek - im_jordanv : #Wimbledon | NADAL AVANZA Rafael Nadal ???? vince il suo primo match di questa edizione di Wimbledon. 6-4, 6-3, 3-6,… -

E' terminata una convulsa giornata di incontri validi per il primo turno della parte bassa del tabellone principale a. Un day - 2, come è logico, condizionato dalla notizia della positività al Covid di Matteo Berrettini, finalista del 2021 sull'erba londinese. Un fulmine a ciel sereno che ...Nadal Ritorno sull'erba positivo perNadal, che dopo tre anni senza partite su questa superficie, riesce a vincere la sua partita d'esordio acontro Francisco Cerundolo, faticando nella seconda parte di match. Dopo due ...Indubbiamente, la notizia della positività al Covid di Matteo Berrettini, che ha causato l’uscita di scena del romano dal torneo di Wimbledon, sta avendo diverse ... a riguardo è stato anche lo ...LONDON (Reuters) – Rafael Nadal blamed sunshine for making his first round at Wimbledon a little more challenging on Tuesday. It was an unlikely comment from a man raised on the sun-kissed island of ...