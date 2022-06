Vertice Nato | accordo con Svezia e Finlandia e Alleanza ribadisce unione Occidente

(Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude il G7 , in Germania, si apre ila Madrid in Spagna. Le lega un fil rouge: la guerra in Ucraina. "Le sanzioni sono il prezzo della libertà. Bisogna abbandonare presto il petrolio ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - ItalyMFA : Da oggi a giovedì, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio accompagnerà il Presid… - NathalieTocci : Un vertice di svolta #NATO , su @LaStampa oggi - universo_astro : RT @Virginiavivi24: Letto sui giornali il ridicolo affare Draghi-Grillo-Conte-De Masi mette ancora più a disagio. Il PdC impegnato al verti… - SherpaPierpa : RT @DarioBallini: Il Poraccio Quotidiano gnegneggia perché il cattivone Draghi 'SOLO IN SERATA' ha smentito le cazzate che Travaglio si è i… -

A presiedere la riunione sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi, rientrato in anticipo ieri daldi Madrid. Il Cdm potrebbe anche essere l'occasione per un aggiornamento sulla ...Sapremo poi quali altre brillanti idee usciranno daldi Madrid, se dovremo aspettarci nuove guerre coloniali in Africa o se la sedicente Unione Europea dovrà impegnarsi maggiormente ...All’occhio degli italiani il governo Draghi non è mai piaciuto. Il parlamento italiano si è trasformato in un unico partito tranne l’opposizione di ...Questa una delle novità emerse dal vertice internazionale di questi giorni dove i leader atlantici si sono riuniti e hanno deciso una serie di misure.