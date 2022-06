UFFICIALE – Salernitana | Di Tacchio ceduto a titolo definitivo alla Ternana

(Di martedì 28 giugno 2022) L’ufficialità è arrivata: lahalo storico capitano Francesco Di. Il centrocampista ha firmato un contratto pluriennale confermando la linea del club: pezzetto per pezzetto, gli immortali che hanno conquistato a Pescara con Castori la storica promozione nella serie maggiore vanno via, da Djuric a Belec., Di: la nota del club Il club ha raggiunto l’accordo con laCalcio per il trasferimento adel centrocampista classe ’90 Francesco DI. La nota del club: “L’U.S. ...

Laha comunicato la cessionedel centrocampista Di Tacchio alla Ternana Ladice addio al capitano delle ultime stagioni granata, tra cui quella della promozione in Serie ...Commenta per primo L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe '90 Francesco Di Tacchio. La Società ringrazia Di Tacchio ... UFFICIALE: Salernitana, saluta Belec. Il portiere è stato ceduto all'APOEL Nicosia La società annuncia l’acquisto del centrocampista dalla Salernitana, si lega per tre anni a via della Bardesca. Arriva l’annuncio della Ternana calcio dai suoi canali ufficiali. Il centrocampista Fran ..."L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di Tacchio". A comunicarlo è la ste ...