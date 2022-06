Ucraina, Lavrov minaccia ancora: 'Più armi manderete, più durerà l'agonia del regime nazista' (Di martedì 28 giugno 2022) 'Più armi gli occidentali inviano in Ucraina, più durerà il conflitto e continuerà l'agonia del regime nazista'. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa ad ... Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) 'Piùgli occidentali inviano in, piùil conflitto e continuerà l'del'. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergheiin una conferenza stampa ad ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Draghi: 'Le cose non sono andate come Putin avrebbe voluto' #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - MediasetTgcom24 : Scholz: 'Price cap sul petrolio obiettivo molto ambizioso' #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - MediasetTgcom24 : Cremlino: non è Draghi a decidere se Putin andrà al G20 #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - isladecoco7 : RT @_cieloitalia: Lavrov su Kremenchuk: 'E' stato bombardato l'hangar dove sono arrivate armi e munizioni americane ed europee' 'Più l'Occi… - avinumalkeinu : RT @_cieloitalia: Lavrov su Kremenchuk: 'E' stato bombardato l'hangar dove sono arrivate armi e munizioni americane ed europee' 'Più l'Occi… -