«Uccisa due volte – Il caso Pomarelli» | lo speciale arriva sul canale 119 di Sky

«Uccisa due volte – Il caso Pomarelli», lo speciale sull'omicidio di Elisa arriva sul canale 119 di Sky, in prima tv da oggi 28 giugno Elisa Pomarelli fu assassinata a Piacenza il 24 agosto 2019 da Massimo Sebastiani, 45 anni. Elisa aveva rifiutato di intrattenere una relazione con l'uomo, ma nonostante lei gli avesse detto di essere lesbica, lui non è riuscito a farsene una ragione. Dopo una fuga di alcuni giorni nelle colline piacentine, Sebastiani confessò il delitto per cui fu condannato a 20 anni di carcere. La sentenza scatenò l'indignazione di molte associazioni impegnate contro la violenza di genere. A protestare furono il centro Città delle donne/Telefono Rosa di Piacenza, che si costituì parte civile, Non una di meno, fino all'organizzazione ...

