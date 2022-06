Traffico Roma del 28-06-2022 ore 19:00 (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Traffico in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana mentre lungo le interna non si escludono rallentamenti tra Nomentana e Prenestina con l’esclusione dei consueti spostamenti in uscita dalla capitale nessun altro disagio sul tratto Urbano della A24 in diminuzione In quest’ultima ora la circolazione su via della Foro Italico verso San Giovanni e sulla tangenziale est per chi va all’Olimpico alla Portuense prudenza per la presenza di un incidente su via Oderisi da Gubbio altezza Piazza Antonio Meucci stessa raccomandazione a Ostia tra corso Regina Maria Pia e via Pietro Rosa continua la chiusura al Traffico per un incendio su via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta su tutti e due ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anularein carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana mentre lungo le interna non si escludono rallentamenti tra Nomentana e Prenestina con l’esclusione dei consueti spostamenti in uscita dalla capitale nessun altro disagio sul tratto Urbano della A24 in diminuzione In quest’ultima ora la circolazione su via della Foro Italico verso San Giovanni e sulla tangenziale est per chi va all’Olimpico alla Portuense prudenza per la presenza di un incidente su via Oderisi da Gubbio altezza Piazza Antonio Meucci stessa raccomandazione a Ostia tra corso Regina Maria Pia e via Pietro Rosa continua la chiusura alper un incendio su via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta su tutti e due ...

