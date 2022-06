Torino, nuova idea per la porta: piace un giocatore della Sampdoria (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo Gabiel e Dragowski, tra i portieri seguito con attenzione dal Torino per la prossima stagione c'è anche Wladimiro Falcone.... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo Gabiel e Dragowski, tra i portieri seguito con attenzione dalper la prossima stagione c'è anche Wladimiro Falcone....

Pubblicità

LuigiBrugnaro : La #Cisl Veneto cambia “casa”! Inaugurata la nuova sede in via Torino 103 a #Mestre dopo oltre trent’anni nella se… - twitorino : ?? Il Toro, fissato in cima al Farò, è caduto verso Porta Nuova. Secondo la leggenda, per la città, sarà un anno for… - LorisCavallett1 : RT @LuigiBrugnaro: La #Cisl Veneto cambia “casa”! Inaugurata la nuova sede in via Torino 103 a #Mestre dopo oltre trent’anni nella sede st… - rizzo_maurizia : RT @LuigiBrugnaro: La #Cisl Veneto cambia “casa”! Inaugurata la nuova sede in via Torino 103 a #Mestre dopo oltre trent’anni nella sede st… - crpiemonte : @RaffaeleGallo18 illustra l'int. su 'Azienda Sanitaria Zero. Opportuno e urgente conoscere la posizione della Giunt… -