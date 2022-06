Stellantis - Gigafactory di Termoli, i lavori cominceranno nel 2024 (Di martedì 28 giugno 2022) Il gruppo Stellantis ha in programma di avviare nel 2024 i lavori per la conversione della fabbrica di Termoli in una Gigafactory e di inaugurare le nuove attività produttive due anni dopo. I primi dettagli del progetto sono stati illustrati dalla direzione aziendale alle sigle sindacali nel primo confronto dedicato alla trasformazione dell'impianto molisano: lo stabilimento è destinato a diventare il terzo sito europeo per la produzione di batterie della Automotive Cells Company, la joint-venture del costruttore euro-americano con la Total e la Mercedes. Produzione a regime nel 2030. Tra due anni inizierà la prima fase della conversione e il passaggio di parte del personale alla Acc. Inoltre, tra tre anni, per effetto della fine della produzione di cambi già nel primo quadrimestre del ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 giugno 2022) Il gruppoha in programma di avviare nelper la conversione della fabbrica diin unae di inaugurare le nuove attività produttive due anni dopo. I primi dettagli del progetto sono stati illustrati dalla direzione aziendale alle sigle sindacali nel primo confronto dedicato alla trasformazione dell'impianto molisano: lo stabilimento è destinato a diventare il terzo sito europeo per la produzione di batterie della Automotive Cells Company, la joint-venture del costruttore euro-americano con la Total e la Mercedes. Produzione a regime nel 2030. Tra due anni inizierà la prima fase della conversione e il passaggio di parte del personale alla Acc. Inoltre, tra tre anni, per effetto della fine della produzione di cambi già nel primo quadrimestre del ...

