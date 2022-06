Signorini fa chiarezza su Bruganelli e De Lellis | come stanno le cose

Leggi su biccy

(Di martedì 28 giugno 2022) Quando ieri pomeriggio è stata confermata (anche se i canali social della trasmissione tutt’ora tacciono) il nome di Soniaalla corte di Alfonsoè esploso un gran chiacchiericcio. Questo perché la moglie di Paolo Bonolis, nel corso di questi ultimi mesi, ha più volte manifestato apertamente la volontà di non ritornare a fare l’opinionista. Fra i tanti giornalisti ad aver detto la loro in maniera pungente anche Giuseppe Candela (firma di Dagospia) e Davide Maggio. Quest’ultimo – oltre ad aver scritto di non trovare credibile Soniauna seconda volta al Grande Fratello Vip, ha anche svelato un succoso retroscena. “Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare ...