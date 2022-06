Sensi Monza, fumata bianca in arrivo per i brianzoli (Di martedì 28 giugno 2022) Stefano Sensi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza. I brianzoli hanno convinto il giocatore dell’Inter Dopo giorni di trattativa, il Monza sembra aver ottenuto il via libera per l’acquisto di Stefano Sensi dall’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i lombardi sono riusciti a convincere Sensi a venire alla loro corte (con l’opzione di prestito secco). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Stefanoè pronto a diventare un nuovo giocatore del. Ihanno convinto il giocatore dell’Inter Dopo giorni di trattativa, ilsembra aver ottenuto il via libera per l’acquisto di Stefanodall’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i lombardi sono riusciti a convincerea venire alla loro corte (con l’opzione di prestito secco). L'articolo proviene da Calcio News 24.

