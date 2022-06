Rincari anche per i pedaggi autostradali: aumento dell’1,5% (Di martedì 28 giugno 2022) È arrivata la volta dei pedaggi autostradali. Il rincaro dell’1,5% dovrebbe scattare da luglio. “Parliamo veramente di poco, ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero” ha affermato “candidamente” l’ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, nel corso di un evento a Firenze. La decisione, ha precisato Aspi in una nota, è solo in fase istruttoria. “Le tariffe sono rimaste bloccate a partire dal 2018” ha precistato l’ad di Autostrade. L’incremento “sarebbe previsto dal piano economico finanziario a partire da fine giugno-luglio di quest’anno”, non sarebbe quindi un ritocco legato al caro energia e materiali. Se l’aumento dei pedaggi venisse approvato, si tratterebbe di una spesa in più per i consumatori, già alle prese con gli effetti dell’inflazione e le bollette alle stelle. Assoutenti ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 giugno 2022) È arrivata la volta dei. Il rincaro,5% dovrebbe scattare da luglio. “Parliamo veramente di poco, ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero” ha affermato “candidamente” l’ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, nel corso di un evento a Firenze. La decisione, ha precisato Aspi in una nota, è solo in fase istruttoria. “Le tariffe sono rimaste bloccate a partire dal 2018” ha precistato l’ad di Autostrade. L’incremento “sarebbe previsto dal piano economico finanziario a partire da fine giugno-luglio di quest’anno”, non sarebbe quindi un ritocco legato al caro energia e materiali. Se l’deivenisse approvato, si tratterebbe di una spesa in più per i consumatori, già alle prese con gli effetti dell’inflazione e le bollette alle stelle. Assoutenti ...

