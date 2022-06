**Pallanuoto: Mondiali, Setterosa travolge la Francia 17-7 e vola in semifinale** (Di martedì 28 giugno 2022) Budapest, 28 giu. - (Adnkronos) - L'Italia vola in semifinale ai campionati del mondo di pallanuoto di Budapest. Il Setterosa del ct Carlo Silipo travolge 17-7 la Francia nei quarti di finale. Le azzurre torneranno in vasca giovedì contro la vincente di Spagna-Stati Uniti. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Budapest, 28 giu. - (Adnkronos) - L'Italiain semifinale ai campionati del mondo di pallanuoto di Budapest. Ildel ct Carlo Silipo17-7 lanei quarti di finale. Le azzurre torneranno in vasca giovedì contro la vincente di Spagna-Stati Uniti.

