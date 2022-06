Ognibene Leu | la Vignarola entra nella riserva di Tor Caldara

(Di martedì 28 giugno 2022) Regione Lazio:(Leu), giornata storica per Anzio, ladi Tor– “Dopo anni di lunghe battaglie in difesa di un patrimonio paesaggistico inestimabile come quello della, oggi la regione Lazio, su proposta del sottoscritto, ha approvato la legge che prevede l’inclusione di quell’areanaturale di Tor”. Ad annunciarlo è Danielefoto), capogruppo di LeU in consiglio regionale del Lazio. “In questi lunghi anni, insieme al Comitato per la difesa della, ci siamo battuti con orgoglio per difendere l’integrità ed il valore ambientale di questo parco verde. Insieme ai cittadini ...

Ad annunciarlo è Daniele Ognibene, capogruppo di LeU in consiglio regionale del Lazio. 'In questi lunghi anni, insieme al Comitato per la difesa della Vignarola, ci siamo battuti con orgoglio per ...' Così in una nota Daniele Ognibene, esponente di LeU e capogruppo in consiglio regionale del Lazio. ANZIO (attualità) - Avviato un percorso di riconoscimento del valore di pregio ambientale, mettendo a disposizione di tutti un'area di valore turistico 'Dopo ...'