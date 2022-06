Morta a 61 anni l’attrice di Law & Order” Mary Mara (Di martedì 28 giugno 2022) Mary Mara, uno dei volti simbolo dello show Law & Order, è Morta all’età di 61 anni in circostanze non ancora ben chiare. Il suo corpo è infatti stato rinvenuto nelle acque del fiume St. Lawrence, nello stato di New York. Presumibilmente deceduta per annegamento, il coroner non dà comunque nulla per certo. Mary Mara, l’autopsia chiarirà le circostanze del decesso Mary Mara è stata uno dei volti simbolo della serialità televisiva a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Ha infatti recitato anche in E.R. – Medici in prima linea, Nip/Tuck, Lost e Dexter. Gli amanti delle serie tv dunque la ricOrderanno, ed è per questo che la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022), uno dei volti simbolo dello show Law, èall’età di 61in circostanze non ancora ben chiare. Il suo corpo è infatti stato rinvenuto nelle acque del fiume St. Lawrence, nello stato di New York. Presumibilmente deceduta per annegamento, il coroner non dà comunque nulla per certo., l’autopsia chiarirà le circostanze del decessoè stata uno dei volti simbolo della serialità televisiva a cavallo tra la fine degliNovanta e l’inizio degliDuemila. Ha infatti recitato anche in E.R. – Medici in prima linea, Nip/Tuck, Lost e Dexter. Gli amanti delle serie tv dunque la ricanno, ed è per questo che la ...

