Monza: tutto fatto per Carboni dal Cagliari

Altro colpo di mercato del Monza che, secondo quanto riportato da Sky Sport, è in chiusura per Andrea Carboni dal Cagliari. Classe 2001, il centrale difensivo andrà in Brianza a titolo definitivo, firmando un contratto quinquennale. Le cifre dell'operazione sono 4 milioni di euro come basa fissa più 1 di bonus. SportFace.

