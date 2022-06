Meteo Italia | Caronte e caldo record al Centro-Sud Temporali a Nord

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –divisa in due daloggi 28 giugno. Ancoraale al Sud, pioggia eviolenti al. Sole e temperature elevate saranno una costante anche nelle prossime ore dalin giù. A Roma ieri, con 40,7 gradi, è stato superato di ben 2 gradi il precedentedel 2019 per quanto riguarda giugno ed è superato di 0,2 gradi ilstorico assoluto di sempre che risaliva all’agosto 2007. Ma anche a Firenze e Latina il valore max è stato da primato. In altre zone, una breve intensa pausa temporalesca è in arrivo oggi: i fenomeni più violenti colpiranno Piemonte, Lombardia e Liguria ma attenzione anche ad Emilia,...

Temperature tipiche dell'Algeria o del Medio Oriente in pieno Giugno: oramai i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia. Altri 10 giorni bollenti Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www. In considerazione dell'evoluzione meteo il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte. Allerta gialla in Piemonte per temporali Da una saccatura ... Allerta protezione civile nazionale Rapido ma intenso cambiamento delle condizioni meteorologiche al Nord. Dalle prime ore di domani, infatti, assisteremo al passaggio di un fronte perturbato che inte ...