**M5S: voto su deroga pro Cancelleri in stand-by, Skyvote 'no indicazioni per ora'** (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Si naviga a vista al momento nel M5S su un'eventuale deroga per Giancarlo Cancelleri, con due mandati da consigliere regionale alle spalle ma pronto a correre alle primarie del fronte progressista in Sicilia per il ruolo da governatore. Il nodo va sciolto entro giovedì, e sulla questione si registra un passo indietro e uno avanti da parte del garante Beppe Grillo. Che, arrivato ieri a Roma, ha prima stoppato con alcuni eletti la corsa di Cancelleri in Sicilia -"per me non se ne parla", hanno riportato alcuni deputati le sue parole- poi oggi ha aperto spiragli (seppur senza mai nominare l'attuale sottosegretario alle Infrastrutture) su eventuali deroghe per chi, da ex consigliere con due mandati alle spalle, volesse correre da presidente di Regione. Da Skyvote, la piattaforma che gestisce il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Si naviga a vista al momento nel M5S su un'eventualeper Giancarlo, con due mandati da consigliere regionale alle spalle ma pronto a correre alle primarie del fronte progressista in Sicilia per il ruolo da governatore. Il nodo va sciolto entro giovedì, e sulla questione si registra un passo indietro e uno avanti da parte del garante Beppe Grillo. Che, arrivato ieri a Roma, ha prima stoppato con alcuni eletti la corsa diin Sicilia -"per me non se ne parla", hanno riportato alcuni deputati le sue parole- poi oggi ha aperto spiragli (seppur senza mai nominare l'attuale sottosegretario alle Infrastrutture) su eventuali deroghe per chi, da ex consigliere con due mandati alle spalle, volesse correre da presidente di Regione. Da, la piattaforma che gestisce il ...

Pubblicità

Frankf1842 : RT @fanpage: Il partito di Giorgia Meloni è ancora saldamente primo nelle intenzioni di voto degli italiani, perde punti la Lega https://t.… - nuccia20 : RT @albcaf: @lucianocapone Nel 2016 2 cittadini su 3 della prov. di #Roma erano governati dal @Mov5Stelle. Dopo i #ballottaggi di ieri, con… - VincenzoScarce7 : RT @ItaliaalCentro_: #ItaliaalCentro 5^ forza politica per consiglieri comunali nei 4 capoluoghi di regione al voto: #Genova, #LAquila, #Ca… - BlackOutTotale : Nei migliori cinema!! Come prendere per il culo 11 milioni di Italiani che nel 2018 diedero il voto al #M5s!!… - pary1977 : RT @Renziani1: Incapaci. Indecenti. Pronti a uscire dal governo per salvare qualche voto che non riprenderanno mai piu. Senza vergogna. #… -