Il condizionatore diventa smart con questo gadget: risparmierai il 40% in bolletta (Di martedì 28 giugno 2022) Il condizionatore è sempre acceso in questi giorni in molte case italiane. Complice il caldo record che ormai da un mese sta attanagliando la nostra penisola, sono milioni coloro che stanno cercando un po' di refrigerio appunto grazie a condizionatori e raffrescatori. Sensibo Sky, 28/6/2022 – Computermagazine.itOcchio però, perchè a volte, se da una parte il senso di fresco è senza dubbio piacevole, dall'altra lo è molto meno ricevere bollette che sono dei salassi. Come fare allora per unire l'utilizzo del condizionatore ad un risparmio di corrente? C'è una soluzione smart che si chiama Sensibo Sky, e che di fatto è un monitor di controllo remoto che permette appunto di controllare il funzionamento del nostro condizionatore, facendolo divenire un sistema d'intelligente con risparmi fino al 40 per cento. Si tratta di un ...

