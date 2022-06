GF Vip 7 | rivelate le iniziali di un possibile nuovo concorrente

(Di martedì 28 giugno 2022) Ledi undel GF Vip 7 Mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio del GF Vip 7. Il cast, però, è in fase di definizione. Già tanti i nomi che sono stati fatti anche se non sappiamo quanto ci sia di vero. TVBlog ha rivelato che Alfonso Signorini questa volta sta tentando L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Purtroppo nello scontro due persone hanno perso la vita, la coppia invece è stata immediatamente soccorsa ma le condizioni dell'attrice si sonofin da subito molto gravi. Dopo le prime ...Queste sono le stesse Converse verdi ai suoi piedi che si sonol'unica prova chiara per identificarla durante la sparatoria". Matthew McConaughey, la proposta di riforma sulle armi. Prima ...Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda a partire dal 19 Settembre ... Dopo l’annuncio dato da Tvblog, Davide Maggio ha rivelato che quella di Sonia ...Secondo il sito Davide Maggio, Mediaset e Alfonso Signorini avrebbero scelto prima Giulia De Lellis come opinionista e, dopo il suo rifiuto, hanno deciso di richiamare Sonia Bruganelli.