Due stelle nella polvere | giustizieri per una notte di sangue

DUE stelle nella polvere Iris ore 21 con Dean Martin, George Peppard, Jean Simmons. Regia di Arnold Laven. produzione USA 1967. Durata: 1 ora e 42 minuti LA TRAMA Le stelle appartenevano a due sceriffi, due giustizieri, famosi per aver ripulito molte città dai fuorilegge. Poi si sono ritirati. Uno (Peppard) gestisce una linea di diligenze. L'altro (Martin) dopo aver ripulito Jericho (Kansas) invece non s'è accontentato di tanti ringraziamenti e una medaglia ricordo. S'è impossessato della città, instaurando metodi mafiosi (in cambio dell'ordine si prende una tangente su ogni attività). Quando s'incontrano , non si scontrano anzi è quasi simpatia. Ma il conflitto è pressochè inevitabile (tanto più che amano la stessa donna). Sarà una notte di sangue a Jericho.

