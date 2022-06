Covid, impennata contagi: sono 83.555 in 24 ore. 69 decessi (Di martedì 28 giugno 2022) Si impennano i contagi da Covid - 19 nel nostro Paese che oggi sono 83.555 rispetto ai 24.747 registrati ieri. A fronte di 717.400 tamponi processati, il tasso di positività è all'11,6%, in netto calo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Si impennano ida- 19 nel nostro Paese che oggi83.555 rispetto ai 24.747 registrati ieri. A fronte di 717.400 tamponi processati, il tasso di positività è all'11,6%, in netto calo ...

