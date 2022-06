Atletica, Chituru Ali: “4×100? Non dipende da me. Non farò i Giochi del Mediterraneo, ho un piccolo problema” (Di martedì 28 giugno 2022) Il secondo posto conquistato ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di Rieti nella sfida con Marcell Jacobs nei 100 metri ha permesso a Chituru Ali di affermarsi ancora una volta ad alti livelli, dove solo il Campione Olimpico in carica è riuscito a fare di meglio (anche se con una prestazione non particolarmente eccellente). Con quest’ultimo Ali ha un intenso rapporto di amicizia, di stima e di rispetto come dichiarato dallo stesso atleta comasco in un’intervista a La Provincia: “Siamo colleghi, spesso ci troviamo insieme in gare o in allenamento, è normale che nascano rapporti di amicizia. Poi, però, quando si gareggia siamo rivali, e può capitare di fare qualche battuta per stemperare la tensione come accaduto a Rieti. A tal proposito, non posso che essere soddisfatto: sono arrivato alle spalle del numero uno al mondo, ma lo sono un po’ meno del tempo realizzato ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Il secondo posto conquistato ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di Rieti nella sfida con Marcell Jacobs nei 100 metri ha permesso aAli di affermarsi ancora una volta ad alti livelli, dove solo il Campione Olimpico in carica è riuscito a fare di meglio (anche se con una prestazione non particolarmente eccellente). Con quest’ultimo Ali ha un intenso rapporto di amicizia, di stima e di rispetto come dichiarato dallo stesso atleta comasco in un’intervista a La Provincia: “Siamo colleghi, spesso ci troviamo insieme in gare o in allenamento, è normale che nascano rapporti di amicizia. Poi, però, quando si gareggia siamo rivali, e può capitare di fare qualche battuta per stemperare la tensione come accaduto a Rieti. A tal proposito, non posso che essere soddisfatto: sono arrivato alle spalle del numero uno al mondo, ma lo sono un po’ meno del tempo realizzato ...

