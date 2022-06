Allarme incendi a Roma, sono state 200 le chiamate ai Vigili del fuoco in 24 ore (Di martedì 28 giugno 2022) Roma – E‘ stata una giornata di lavoro intenso quella di ieri per I Vigili del fuoco di Roma. La Sala operativa ha dovuto dirottare le varie squadre su ben 200 incendi di vegetazione. sono stati 350 i pompieri impegnati sui vari fronti di fuoco per una situazione preoccupante soprattutto per i notevoli danni ambientali che rischiano di registrarsi a causa dei roghi. L’attenzione resta alta, soprattutto a causa di un caldo intenso che non aiuta in questa campagna antincendio entrata nel vivo così precipitosamente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 giugno 2022)– E‘ stata una giornata di lavoro intenso quella di ieri per Ideldi. La Sala operativa ha dovuto dirottare le varie squadre su ben 200di vegetazione.stati 350 i pompieri impegnati sui vari fronti diper una situazione preoccupante soprattutto per i notevoli danni ambientali che rischiano di registrarsi a causa dei roghi. L’attenzione resta alta, soprattutto a causa di un caldo intenso che non aiuta in questa campagna anto entrata nel vivo così precipitosamente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

