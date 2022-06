“Via da Mattino Cinque” Terremoto a Mediaset | dove va Federica Panicucci | la decisione dei piani alti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022)addio a5. Perè arrivato il momento dei saluti. E quella della trasmissione di Canale 5 è una chiusura in gloria conFrancesco Vecchi eche hanno archiviato così una stagione di grande successo. “Dobbiamo ringraziare per la grande stagione“, sono le parole del giornalista Francesco Vecchi. Poi parola a: “Dobbiamo fare tanti ringraziamenti, salutare davvero una squadra straordinaria (…) L’elemento portante che ha contraddistinto questa edizione è che il nostro pubblico era lì. C’era, c’eravate tutti i giorni. Eravate in tanti, diciamolo“.addio a5: conduttrice di Back to ...