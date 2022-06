Uomo decapitato a Forlì | Conosceva bene il suo aggressore  

Pubblicità

andrewsword2 : RT @la_gata_lova: una STURIAZA burdels... @VAbbondanti @olivo68 @ESCiucaren @antandre71 @andrewsword2 Forlì, interrogati i sei fratelli de… - la_gata_lova : una STURIAZA burdels... @VAbbondanti @olivo68 @ESCiucaren @antandre71 @andrewsword2 Forlì, interrogati i sei frate… - Luxgraph : Forlì, interrogati i sei fratelli dell'uomo decapitato. La sorella: «Una morte annunciata» #corriere #news #2022… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Forlì, interrogati i sei fratelli dell'uomo decapitato. La sorella accusa: «Una morte annunciata» - Corriere : Forlì, interrogati i sei fratelli dell'uomo decapitato. La sorella accusa: «Una morte annunciata» -

A parlare è Massimiliano Starni , avvocato di Franco Severi, l'ritrovatoa Civitella di Romagna il 23 giugno. Nel piccolo comune dell'Appennino forlivese, la vicenda è ancora un ...Poi Anna Severi, sorella di Franco , l'agricoltore di 53 anni trovatomercoledì scorso ... Era ungeneroso. Me lo ha ripetuto anche il sindaco di Civitella in un messaggio che mi ha ...Ancora pochi gli sviluppi delle indagini sul probabile omicidio di Civitella di Romagna: «Spero con tutto il cuore che tu non abbia sofferto» ...La donna: «Quello che avevo da dire l’ho raccontato ai carabinieri». Interrogati i sei fratelli dell’uomo trovato decapitato a Civitella, in Romagna. Si indaga per omicidio, aperto fascicolo contro ig ...