Tuffi, Mondiali 2022 oggi: orari lunedì 27 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di lunedì 27 giugno 2022) La seconda giornata dei Mondiali 2022 di Tuffi prenderà il via a partire dalle 09.00 nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). L'impianto magiaro, casa del nuoto tra le corsie da ieri è il palcoscenico su cui tuffatori e tuffatrici competeranno per il raggiungimento dei traguardi prefissati. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Tuffi ALLE 9.00, ALLE 16.00 E ALLE 19.00 Il programma di oggi prevede in primis il turno preliminare del trampolino 3 metri uomini. Gli azzurri al via saranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che avranno come obiettivo essere tra i migliori diciotto ed essere parte della semifinale, prevista dalle 16.00. Giornata anche di Finale ed è il caso della gara femminile dalla piattaforma (ore 19.00). Una prova di grande fascino e spettacolo ...

