Shade, il nuovo singolo "Tori Seduti" feat J-AX fuori dal 1° Luglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Shade, l'hit maker di successo re del freestyle con all'attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d'oro, è pronto ad accendere l'estate con il nuovo singolo "Tori Seduti" (Sony Music – Epic Records Italy) che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun, e sarà fuori da venerdì 1° Luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Shade, il nuovo singolo feat J-AX disponibile dal 1° Luglio Shade J-Ax – UFFICIO STAMPA Elena DonatoCon queste parole, Shade descrive il brano e la collaborazione con J-Ax: "Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit ...

SocialArtistOF2 : .@thetrueshade torna con un nuovo singolo in collaborazione con @jaxofficial! #ToriSeduti - SMSNEWSOFFICIAL : SHADE: torna con il nuovo singolo “TORI SEDUTI” feat. J-AX, in radio da venerdì 1° luglio - EndCent : Da venerdì 1 luglio 'Tori Seduti', il nuovo singolo di #Shade con #JAX - RadioSubasio : Shade e J-Ax, in arrivo 'Tori seduti'... il nuovo tormentone estivo! - lauradep_ : È di nuovo quel periodo in cui ascolto in loop In un’ora e La hit dell’estate?? @thetrueshade ????? #shade -