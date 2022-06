Rai 3 alle prese con un nuovo progetto: in arrivo La Voce delle Stelle (Di lunedì 27 giugno 2022) Rai è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo per sorprendere il suo pubblico. Stando a un recente promo, sembra che sia intenzionata a mostrare gli iconici film del passato da un nuovo punto di vista. Solitamente, non viene mai dato spazio alla versione originale delle pellicole. Il doppiaggio, infatti, è parte integrante della messa in onda in Italia. Può sembrare qualcosa di scontato, però, in altri Paesi, la questione viene gestita in modo diverso. Anche i principali servizi di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video, hanno insegnato a valorizzare la lingua originale degli attori. Rai 3 vuole fare proprio questo. Rai 3 presenta un nuovo progetto: La Voce delle Stelle Non ci sono ancora molti dettagli sul ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 giugno 2022) Rai è sempre alla ricerca di qualcosa diper sorprendere il suo pubblico. Stando a un recente promo, sembra che sia intenzionata a mostrare gli iconici film del passato da unpunto di vista. Solitamente, non viene mai dato spazio alla versione originalepellicole. Il doppiaggio, infatti, è parte integrante della messa in onda in Italia. Può sembrare qualcosa di scontato, però, in altri Paesi, la questione viene gestita in modo diverso. Anche i principali servizi di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video, hanno insegnato a valorizzare la lingua originale degli attori. Rai 3 vuole fare proprio questo. Rai 3nta un: LaNon ci sono ancora molti dettagli sul ...

