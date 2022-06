Putin va in Tagikistan, dove l’Iran costruisce fabbriche di droni (Di lunedì 27 giugno 2022) Appena tagliato il traguardo dei quattro mesi dal lancio dell’invasione dell’Ucraina, Vladimir Putin si appresta a compiere il primo viaggio all’estero dallo scoppio del conflitto. L’area che farà da palcoscenico al ritorno sulla scena internazionale del presidente russo è l’Asia centrale, regione fin dal dissolvimento sovietico considerata un vero cortile di casa per il Cremlino. Dato di fatto che, alla luce del profondo impatto della guerra in Ucraina, potrebbe essere messo in discussione. Non deve stupire quindi che Putin abbia in programma di toccare, oltre al Turkmenistan dove si terrà un incontro tra i paesi rivieraschi del Mar Caspio, il Tagikistan. La repubblica centro asiatica si trova in primissima fila rispetto al teatro afghano e negli ultimi anni la Cina ne ha scelto il territorio per aprire un proprio ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Appena tagliato il traguardo dei quattro mesi dal lancio dell’invasione dell’Ucraina, Vladimirsi appresta a compiere il primo viaggio all’estero dallo scoppio del conflitto. L’area che farà da palcoscenico al ritorno sulla scena internazionale del presidente russo è l’Asia centrale, regione fin dal dissolvimento sovietico considerata un vero cortile di casa per il Cremlino. Dato di fatto che, alla luce del profondo impatto della guerra in Ucraina, potrebbe essere messo in discussione. Non deve stupire quindi cheabbia in programma di toccare, oltre al Turkmenistansi terrà un incontro tra i paesi rivieraschi del Mar Caspio, il. La repubblica centro asiatica si trova in primissima fila rispetto al teatro afghano e negli ultimi anni la Cina ne ha scelto il territorio per aprire un proprio ...

