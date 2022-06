Orietta Berti, la più amata della tv: in arrivo un one woman show (ma non solo) (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutti la vogliono, tutti la cercano e adesso Mediaset se l’è accaparrata: Orietta Berti, l’artista più amata della tv, nella prossima stagione televisiva sarà una delle protagoniste del piccolo schermo. Per la cantante pare siano previste tante novità, da un one woman show a un ruolo totalmente inedito e inaspettato, che farà la gioia dei suoi fan. Orietta Berti opinionista del GF Vip 7 In queste ultime settimane non si fa altro che parlare della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7: dopo il successo della scorsa edizione, la più lunga di sempre, Alfonso Signorini sta già preparando il cast della stagione in arrivo, che partirà il prossimo 19 settembre. Ad anticipare i nomi ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutti la vogliono, tutti la cercano e adesso Mediaset se l’è accaparrata:, l’artista piùtv, nella prossima stagione televisiva sarà una delle protagoniste del piccolo schermo. Per la cantante pare siano previste tante novità, da un onea un ruolo totalmente inedito e inaspettato, che farà la gioia dei suoi fan.opinionista del GF Vip 7 In queste ultime settimane non si fa altro che parlareprossima edizione del Grande Fratello Vip 7: dopo il successoscorsa edizione, la più lunga di sempre, Alfonso Signorini sta già preparando il caststagione in, che partirà il prossimo 19 settembre. Ad anticipare i nomi ...

Pubblicità

trashlandia22 : RT @tvblogit: Grande fratello vip 7, Orietta Berti opinionista, in arrivo esclusiva Mediaset e un one woman show su Canale 5 (Anteprima TvB… - trashlandia22 : RT @justtmat: pensa corteggiare sonia bruganelli soleil sorge giulia de lellis e orietta berti invece di richiamare quella gran donna di a… - trashlandia22 : RT @bagnotrash: a me fa molto ridere che in carica per il ruolo di opinioniste ci siano state sonia bruganelli soleil giulia de lellis e or… - ricordosospeso : RT @JordeenFairy: MA IN CHE SENSO ORIETTA BERTI MA BUTTATELA IN CASA A FARE IL RAGÙ ALLE 4 DI NOTTE - trashlandia22 : RT @salvatrash1: Orietta Berti sarà una gran bastarda lei non capirà niente delle dinamiche ma si baserà solo sulla popolarità o sulle sue… -