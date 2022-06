(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Sars-CoV-2, nella ‘versione’5, “forse oggi può essere considerato ilpiùale proprio in questa caratteristica sta la sua pericolosità”: rispetto al coronache ci ha travolto come uno tsunami nelle prime fasi della pandemia “è sicuramente meno aggressivo, ma resta problematico perché nel provocare tante infezioni può arrivare facilmente anche alle persone più fragili”. In un’intervista all’Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana dia (Siv-Isv), invita “non sottovalutare” la sottovarianteBA.5 destinata a diventare dominante. Un monito che l’esperto lancia soprattutto in vista dell’autunno perché “a ottobre ilritornerà”, avverte, mentre l’ondata ...

Pubblicità

infoitsalute : Omicron 5, virologi: 'Virus più contagioso al mondo' - telodogratis : Omicron 5, virologi: “Virus più contagioso al mondo” - StraNotizie : Omicron 5, virologi: 'Virus più contagioso al mondo' - italiaserait : Omicron 5, virologi: “Virus più contagioso al mondo” - ledicoladelsud : Omicron 5, virologi: “Virus più contagioso al mondo” -

Ce l'hanno ripetuto iin ogni salsa e ce ne siamo resi conto anche guardando i dati dei bollettini giornalieri ... 'sostanzialmente sfuggono' alle nuove sottovarianti di, Ba 4 e 5 ...... il Covid sta rialzando la testa per effetto della sua variante più contagiosa,5. Secondo ... Alcunisostengono che il virus diventerà un raffreddore, altri che potrebbe anche diventare ...(Adnkronos) – Sars-CoV-2, nella ‘versione’ Omicron 5, “forse oggi può essere considerato il virus più contagioso al mondo e proprio in questa caratteristica sta la sua pericolosità”: rispetto al ...Omicron 4 e 5 stanno provando a rovinarci l’estate. In effetti, c’è un grande incremento dei casi per la maggiore infettività di queste varianti ma non dobbiamo farci influenzare dai virologi che ...