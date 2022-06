Napoli: concorso in Asìa, entro quando fare domanda e come partecipare (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Oggi, il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l’assunzione di 500 nuovi operatori nella partecipata che si dedica alla raccolta rifiuti e alla pulizia delle strade cittadine, l’Asìa. Ora, l’assessore Paolo Mancuso e l’amministratore unico di Asìa Domenico Ruggiero sono attesi ad un’altra prova: quella del piano industriale che avrà come obiettivo la chiusura del ciclo industriale dei rifiuti in città con la costruzione di due impianti di compostaggio. Già il 23 maggio scorso, intervenendo in Commissione Ambiante, l’amministratore unico di Asìa ebbe modo di spiegare che è dal personale che l’azienda deve necessariamente ripartire. E annunciò che in tutto, spalmate nel triennio 2022 – 2024, le assunzioni dovrebbero essere 650 e che tra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi, il Comune diha pubblicato il bando per l’assunzione di 500 nuovi operatori nella partecipata che si dedica alla raccolta rifiuti e alla pulizia delle strade cittadine, l’. Ora, l’assessore Paolo Mancuso e l’amministratore unico diDomenico Ruggiero sono attesi ad un’altra prova: quella del piano industriale che avràobiettivo la chiusura del ciclo industriale dei rifiuti in città con la costruzione di due impianti di compostaggio. Già il 23 maggio scorso, intervenendo in Commissione Ambiante, l’amministratore unico diebbe modo di spiegare che è dal personale che l’azienda deve necessariamente ripartire. E annunciò che in tutto, spalmate nel triennio 2022 – 2024, le assunzioni dovrebbero essere 650 e che tra ...

