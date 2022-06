MotoGP | Johann Zarco | “Non è divertente lottare per concludere 13mo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022)esprime la propria considerazione al termine del Gran Premio dell’Olanda, 11ma tappa del Motomondiale 2022. Il francese ha concluso in 13ma piazza, una prova deludente in cui la Ducati ha festeggiato una bellissima doppietta con Francesco Bagnaia (Ducati) e Marco Bezzecchi (VR46). Il francese mostra ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’. “E’ stato molto difficile. Sentivo che mancava davvero qualcosa, la gara ci ha dato una conferma delle nostre preoccupazioni. Non èper”. Il centauro di Ducati Pramac ha continuato dicendo: “Durante la corsa non potevo portare la moto in curva come volevo. Dopo una serie di giri non riesci più a tenere il passo degli altri. Il livello è molto alto, il ritmo era semplicemente ...