Mattarella indice elezioni Csm: toghe votano 18 e 19 settembre (Di lunedì 27 giugno 2022) I magistrati voteranno il 18 e il 19 settembre per eleggere i nuovi 20 consiglieri togati del Csm. A indire le elezioni dell'organo di autogoverno è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura. "In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha oggi indetto per i giorni 18 e 19 settembre 2022 la elezione dei suoi venti componenti magistrati", informa il Quirinale in una nota."Contestualmente - aggiunge - il Capo dello Stato ha invitato il Presidente della Camera dei Deputati a provvedere, d`intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 giugno 2022) I magistrati voteranno il 18 e il 19per eleggere i nuovi 20 consiglieri togati del Csm. A indire ledell'organo di autogoverno è stato il presidente della Repubblica Sergio, nella sua qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura. "In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Presidente della Repubblica Sergio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha oggi indetto per i giorni 18 e 192022 la elezione dei suoi venti componenti magistrati", informa il Quirinale in una nota."Contestualmente - aggiunge - il Capo dello Stato ha invitato il Presidente della Camera dei Deputati a provvedere, d`intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Mattarella indice le elezioni del Csm: per i nuovi membri togati si voterà il 18 e 19 settembre con la nuova legge… - ilmetropolitan : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della… - infoitinterno : CSM: Mattarella indice l’elezione dei componenti magistrati e chiede la convocazione delle Camere per l’elezione de… - ziowalter1973 : RT @lucianoghelfi: Il presidente #Mattarella ha firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del #CSM per il 18 e 19 settembre.… - MinaA8I96793095 : RT @lucianoghelfi: Il presidente #Mattarella ha firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del #CSM per il 18 e 19 settembre.… -