M5S | ' micro deroga' manda in tilt eletti | l' onda di sms a Grillo e garante ci ripensa**

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Lasul doppioto lui, Beppe, non l'avrebbe mai voluta: perché è una regola aurea del Movimento, potenziale pietra tombale sulla creatura creata con Gianroberto Casaleggio. Fino a sabato scorso, racconta chi lo ha sentito in questi giorni, nessuno spiraglio dale ftore -che invitava anche a 'sistemare' gli 'scaduti' con contratti ad hoc nella scuola di formazione M5S- poi, una telefonata dopo l'altra, qualche spiraglio nella giornata di domenica sembrava essersi aperto, su una '' -pensata dai vertici pentastellati- che salvasse meno del 10% deglicon dueti alle spalle, fissata per l'esattezza al 5%, raccontano alcuni beninformati all'Adnkronos. Così da ...