LIVE Fognini-Griekspoor 7-5 5-7 3-6 4-5, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’olandese serve per il match (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Griekspoor. 4-5 Break Griekspoor, risposta molto profonda, rovescio lungo di Fognini e l’olandese servirà per il match. 0-40 Tre palle break Griekspoor, palla corta sul nastro di Fognini. 0-30 Rovescio in rete di Fognini. 0-15 Fognini si espone al passante di dritto lungolinea di Griekspoor venendo a rete. 4-4 Prima esterna e dritto di Griekspoor. Vantaggio Griekspoor, quasi resta in campo il lob in risposta di Fognini. 40-40 Prima al corpo di Griekspoor. 30-40 PALLA BREAK Fognini, SPLENDIDA ACCELERAZIONE DI DRITTO! 30-30 Si appoggia male ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente di. 4-5 Break, risposta molto profonda, rovescio lungo diservirà per il. 0-40 Tre palle break, palla corta sul nastro di. 0-30 Rovescio in rete di. 0-15si espone al passante di dritto lungolinea divenendo a rete. 4-4 Prima esterna e dritto di. Vantaggio, quasi resta in campo il lob in risposta di. 40-40 Prima al corpo di. 30-40 PALLA BREAK, SPLENDIDA ACCELERAZIONE DI DRITTO! 30-30 Si appoggia male ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon In campo anche Fabio #Fognini che all'inizio del #terzoset è sull'1-1 con l'olan… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Fabio Fognini prova a sfatare la maledizione di Wimbledon, torneo che non gli ha mai regalato gli ot… - SkySport : Wimbledon, i risultati degli italiani: Vavassori-Tiafoe in diretta LIVE. Più tardi Sinner #SkySport #SkyTennis… - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati degli italiani: Vavassori-Tiafoe in diretta live. Più tardi Sinner: Prima giornata di Wimble… - infoitsport : LIVE Fognini-Griekspoor, Wimbledon 2022 in DIRETTA: esordio molto complesso per il ligure -