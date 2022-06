L’ipocrisia del sud del mondo sul conflitto in Ucraina (Di lunedì 27 giugno 2022) A una conferenza sulla sicurezza a Bratislava, la cena di gala era dedicata all’Ucraina. I tavoli avevano il nome delle città ucraine, incluse Irpin’ e Bucha. I dignitari internazionali riuscivano a stento a trattenere le lacrime mentre pronunciavano i discorsi sulla guerra”. Così inizia l’articolo dell’analista portoghese Bruno Maçães sulla rivista New Statesman. “E’ stato dato un premio al popolo ucraino. Un cantante ucraino ci ha deliziato con la sua voce. Ma la mattina successiva il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che era stato seduto al tavolo principale, è salito sul palco e ha ammesso di non avere un’opinione sul conflitto. L’Europa, ha detto, deve smetterla di pensare che i suoi problemi vengano condivisi da tutto il mondo. In più di un’occasione, Vladimir Putin ha difeso la sua guerra come una guerra ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) A una conferenza sulla sicurezza a Bratislava, la cena di gala era dedicata all’. I tavoli avevano il nome delle città ucraine, incluse Irpin’ e Bucha. I dignitari internazionali riuscivano a stento a trattenere le lacrime mentre pronunciavano i discorsi sulla guerra”. Così inizia l’articolo dell’analista portoghese Bruno Maçães sulla rivista New Statesman. “E’ stato dato un premio al popolo ucraino. Un cantante ucraino ci ha deliziato con la sua voce. Ma la mattina successiva il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che era stato seduto al tavolo principale, è salito sul palco e ha ammesso di non avere un’opinione sul. L’Europa, ha detto, deve smetterla di pensare che i suoi problemi vengano condivisi da tutto il. In più di un’occasione, Vladimir Putin ha difeso la sua guerra come una guerra ...

