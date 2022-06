L'estate da Giovani wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari (Di lunedì 27 giugno 2022) I Pinguini Tattici Nucleari sono una garanzia: cè da ballare, c'è da ridere, c'è da riflettere. E così non poteva essere da meno con il loro tormentone dell'estate 2022. Si chiama Giovani wannabe, è un nuovo meritato risultato della band multiplatino impegnata con i tour nei palazzetti e nei festival. Ma qual è il senso di Giovani wannabe? Si tratta di una narrazione di chi, nel quotidiano si trova a combattere con la ricerca più complessa di tutte: quella di un posto nel mondo, di un'autoaffermazione, un equilibrio, una risposta attesa, una paventata felicità. Ed è così, dunque, che questo brano si fa testimone di un intento generazionale onnipresente nei loro brani e nel bell'album di fine dicembre 2020, Ahia! «Generalmente wannabe ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Isono una garanzia: cè da ballare, c'è da ridere, c'è da riflettere. E così non poteva essere da meno con il loro tormentone dell'2022. Si chiama, è un nuovo meritato risultato della band multiplatino impegnata con i tour nei palazzetti e nei festival. Ma qual è il senso di? Si tratta di una narrazione di chi, nel quotidiano si trova a combattere con la ricerca più complessa di tutte: quella di un posto nel mondo, di un'autoaffermazione, un equilibrio, una risposta attesa, una paventata felicità. Ed è così, dunque, che questo brano si fa testimone di un intento generazionale onnipresente nei loro brani e nel bell'album di fine dicembre 2020, Ahia! «Generalmente...

