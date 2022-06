L’Art Attack di Giovanni Muciaccia che, di fatto, fa incontrare dal vivo due meme (Di lunedì 27 giugno 2022) meme + meme fa contenuto storico. È quello che è successo a Giovanni Muciaccia, diventato una vera e propria star di TikTok, che ha incontrato un altro volto storico dei social network, quello dell’ingegnere ungherese András Arató, il volto del meme Hide The Pain Harold. In molti lo conoscerete per il suo sorriso dietro a uno schermo e a una tazza di caffè lungo. Adesso è stato il protagonista di un video – brevissimo – su TikTok di Giovanni Muciaccia, il conduttore di Art Attack, che con il suo “F-fatto” è diventato a sua volta un tormentone dei meme sui social network. Il crossover tra due meme, tra l’altro congiunti nella vita reale, è sicuramente l’evento social del giorno. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022)fa contenuto storico. È quello che è successo a, diventato una vera e propria star di TikTok, che ha incontrato un altro volto storico dei social network, quello dell’ingegnere ungherese András Arató, il volto delHide The Pain Harold. In molti lo conoscerete per il suo sorriso dietro a uno schermo e a una tazza di caffè lungo. Adesso è stato il protagonista di un video – brevissimo – su TikTok di, il conduttore di Art, che con il suo “F-” è diventato a sua volta un tormentone deisui social network. Il crossover tra due, tra l’altro congiunti nella vita reale, è sicuramente l’evento social del giorno. LEGGI ANCHE > ...

