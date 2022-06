Isola dei Famosi, l’amarezza di Nicolas Vaporidis: “Felice solo a metà” (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante sia approdato alla finale dell’Isola dei Famosi 2022, che andrà in onda stasera 27 giugno 2022 su Canale 5, e sia dato come favorito per la vittoria, Nicolas Vaporidis ha ammesso di non sentirsi Felice come dovrebbe. Ne ha parlato con le amiche Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis, cui ha spiegato di sentire molto la mancanza dell’amico Edoardo Tavassi, senza il quale non sarà una vera finale. Isola dei Famosi 2022, anticipazioni finale: dove si terrà e chi è il favorito per la vittoria Stasera, 27 giugno 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del reality show più avventuroso di Canale 5 Isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante sia approdato alla finale dell’dei2022, che andrà in onda stasera 27 giugno 2022 su Canale 5, e sia dato come favorito per la vittoria,ha ammesso di non sentirsicome dovrebbe. Ne ha parlato con le amiche Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis, cui ha spiegato di sentire molto la mancanza dell’amico Edoardo Tavassi, senza il quale non sarà una vera finale.dei2022, anticipazioni finale: dove si terrà e chi è il favorito per la vittoria Stasera, 27 giugno 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale del reality show più avventuroso di Canale 5dei ...

Pubblicità

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - zazoomblog : “Ora lo dovete fare”. Isola l’appello dei concorrenti prima di tornare a casa lascia senza parole - #dovete #fare”.… - DrVitaSegreto : RT @agambella: Il comando ucraino dichiara di aver distrutto il sistema antiaereo Pantsir della Russia sull'isola dei serpenti. È il terzo… -