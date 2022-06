E’ morto lo scrittore Raffaele La Capria | aveva 99 anni

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto, all'età di 99 anni, lo scrittore Raffaele La Capria. Vincitore, tra l'altro del premio Strega nel 1962 co… - fanpage : ?? È morto lo scrittore Raffaele La Capria, autore tra gli altri di un capolavoro come Ferito a Morte. Avrebbe compi… - ilfoglio_it : È morto Raffaele La Capria, lo scrittore aveva 99 anni. Nel 2016 la lunga intervista biografica sul Foglio con Salv… - mrispoli1 : RT @rep_napoli: Morto La Capria: quando lo scrittore di 'Ferito a morte' tornò a Palazzo Donn'Anna [di Stella Cervasio] [aggiornamento dell… - editta_fazzi : Morto lo scrittore napoletano Raffaele La Capria -

Vincitore del Premio Strega nel 1961 con 'Ferito a morte', ha scritto racconti, saggi, romanzi, testi autobiografici, e anche sceneggiature per Francesco Rosi e Lina ...E', all'età di 99 anni, loRaffaele La Capria. Vincitore, tra l'altro del premio Strega nel 1962 con il suo capolavoro Feriti a Morte , denuncia del malgoverno partenopeo. Nel 1963 il ...Lo scrittore e l'edificio sospeso nel golfo: "Questo palazzo vuol dire moltissimo per me, fa parte della mia costituzione, del mio abito mentale, ...E’ morto, all’eta’ di 99 anni, lo scrittore Raffaele La Capria. Vincitore, tra l’altro del premio Strega nel 1962 con il suo capolavoro ‘Feriti a Morte’, era nato a Napoli nel 1922 e dal 1950 viveva a ...