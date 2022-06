“Denuncia ai carabinieri”. Jeremias Rodriguez, brutta disavventura dopo l’Isola: la scoperta poco fa (Di lunedì 27 giugno 2022) Jeremias Rodriguez nel mirino dei ladri. La famiglia Rodriguez presa di mira ancora una volta dopo il furto ai danni di Cecilia Rodriguez e al fidanzato Ignazio Moser. Ad aprile la coppia aveva avuto una visita da parte dei ladri e la sorella di Belen si era sfogata sui social. “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta. Comunque sono viva, anche se sono sparita qualche ora. Non ho niente da dire”. Si sono potute notare delle smorfie, a testimonianza del fatto che non sta vivendo un momento eccelso. La sua speranza è che questi furti possano terminare ovviamente il prima possibile”, aveva detto Chechu. Jeremias Rodriguez nel mirino dei ladri: rubata l’auto da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)nel mirino dei ladri. La famigliapresa di mira ancora una voltail furto ai danni di Ceciliae al fidanzato Ignazio Moser. Ad aprile la coppia aveva avuto una visita da parte dei ladri e la sorella di Belen si era sfogata sui social. “Ieri non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta. Comunque sono viva, anche se sono sparita qualche ora. Non ho niente da dire”. Si sono potute notare delle smorfie, a testimonianza del fatto che non sta vivendo un momento eccelso. La sua speranza è che questi furti possano terminare ovviamente il prima possibile”, aveva detto Chechu.nel mirino dei ladri: rubata l’auto da ...

Pubblicità

volanostelle : RT @caticanonico: domani mattina vado dai carabinieri a fare denuncia, io non auguro e non augurerò mai nulla di quello che ho passato io i… - onevjsion : RT @caticanonico: domani mattina vado dai carabinieri a fare denuncia, io non auguro e non augurerò mai nulla di quello che ho passato io i… - Defenceless28LT : RT @caticanonico: domani mattina vado dai carabinieri a fare denuncia, io non auguro e non augurerò mai nulla di quello che ho passato io i… - Margher11903684 : RT @caticanonico: domani mattina vado dai carabinieri a fare denuncia, io non auguro e non augurerò mai nulla di quello che ho passato io i… - telodogratis : La piantagione di marijuana tra gli ortaggi scoperta dai carabinieri, una denuncia -