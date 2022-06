(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ l’ennesima grana su un percorso reso ancor più accidentato dalla scissione del M5S avviata con l’addio di Luigi Di Maio. E’ la deroga alla regola dei dueper gli eletti grillini, che Giuseppevoleva mettere ai voti entro fine mese. Complice la partita delle elezioni in Sicilia, con ilsegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che freme per correre da governatore, ma ha alle spalle dueda consigliere regionale, dunque attualmente sarebbe -stando alla regola aurea del Movimento- fuori gioco. A quanto apprende l’Adnkronos, nei vertici del M5S si ragiona su una, che fisserebbe la percentuale degli eletti ammessi al ‘terzo giro’ ben al didel 10%. Il che aprirebbe le porte del Parlamento e dei ...

Conte valuta 'micro deroga' su 2 mandati, sotto tetto 10% i 'salvati' E' l'ennesima grana su un percorso reso ancor più accidentato dalla scissione del M5S avviata con l'addio di Luigi Di Maio. E' la deroga alla regola dei due mandati per gli eletti grillini, che Giusep ...