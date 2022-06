Concorsi Comune Reggio Calabria, bandi per 100 posti entro il 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) In arrivo entro il 2022 oltre 100 nuovi posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con i nuovi Concorsi Comune Reggio Calabria. La Giunta comunale ha infatti approvato il piano assunzionale fino al 2024 al fine di colmare le carenze di organico degli ultimi anni, causate da un consistente numero di pensionamenti. Secondo le dichiarazioni di Iolanda Mauro, dirigente del settore delle Risorse Umane e servizi demografici dell’ente comunale: “Lavoriamo per colmare le carenze anche se, con i continui e incessanti pensionamenti, il numero dei posti vacanti aumenta mentre quello del personale in servizio diminuisce. Siamo ottimisti che la Cosfel autorizzerà le assunzioni previste nel piano del Fabbisogno del Personale, dal momento che rispetteremo ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 27 giugno 2022) In arrivoiloltre 100 nuovidi lavoro a tempo determinato e indeterminato con i nuovi. La Giunta comunale ha infatti approvato il piano assunzionale fino al 2024 al fine di colmare le carenze di organico degli ultimi anni, causate da un consistente numero di pensionamenti. Secondo le dichiarazioni di Iolanda Mauro, dirigente del settore delle Risorse Umane e servizi demografici dell’ente comunale: “Lavoriamo per colmare le carenze anche se, con i continui e incessanti pensionamenti, il numero deivacanti aumenta mentre quello del personale in servizio diminuisce. Siamo ottimisti che la Cosfel autorizzerà le assunzioni previste nel piano del Fabbisogno del Personale, dal momento che rispetteremo ...

