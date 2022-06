CdS – Bari | si cerca l’accordo col Benevento per Moncini

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 14:27:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:al lavoro per trovarecol: sul piatto c’è Gabriele. Il, per la cessione definitiva dell’attaccante chiede 1.5 milioni, una cifra che pare destinata a diminuire, anche se le parti restano distanti anche nell’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto. E, nel frattempo, c’è da tenere a bada la concorrenza del Frosinone per l’attaccante. Una concorrenza che rischia di scombinare i piani del(che comunque è partito prima, raggiungendo l’intesa col giocatore), visto che al Frosinone ilha prospettato uno scambio trae Canotto. Mentre sono attesi i nuovi Caprile, Bosisio e ...